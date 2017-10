Prediksi Jadwal Pertandingan Bola Malam Ini: PSM Makassar dan Inter Milan Siap Rebut Puncak Klasemen Editor

FAJAR SPORT, JAKARTA – Pecinta sepakbola dunia dan tanah air akan disugukan dengan pertandingan-pertandingan menarik sebentar nanti, Selasa (24/10).

Di Liga 1 Indonesia, PSM Makassar yang menjadi kuda hitam di musim ini memiliki peluang besar menyalip Bali United dan Bhayangkara FC untuk berada di puncak klasemen, jika laga kontra Persiba Balikpapan berakhir menang.

PSM dan Persiba akan melakoni laga panas sebentar sore ini. Persiba yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi terus berusaha memenangkan sisa pertandingan Liga 1. Sementara PSM diharuskan menang sebentar nanti, agar pintu juara terus terbuka.

Jika laga nanti dimenangkan oleh PSM, maka dipastikan klub berjuluk Juku Eja itu akan memimpin klasemen selama 24 jam ke depan, sambil menunggu hasil pertandingan Bali United kontra Barito Putera pada, Rabu (25/10) dan Bhayangkara FC Vs Persela Lamongan, Jumat (27/10).

Sementara itu, Serie A akan memulai giornata 10 malam ini. Inter Milan dijadwalkan menghadapi Sampdoria. Inter juga bisa mengambil alih capolista jika memenangi laga ini karena Napoli baru bermain (vs Genoa) keesokan harinya.

Berpindah ke Tanah Britania, klub-klub Premier League akan bertanding di ajang Carabao Cup atau Piala Liga Inggris. Manchester United akan bertandang ke markas Swansea. Sementara Manchester City dijadwalkan menghadapi Wolves di Etihad Stadium. Adapun Arsenal menghadapi Norwich. (Aiy/Fajar/pojk)

Berikut jadwal bola hari ini, Selasa (24/10/2017) sampai Rabu (25/10/2017) dini hari WIB:

Liga 1

15:00 WIB – PSM Makassar vs Persiba Balikpapan

Liga Italia

01.45 WIB – Inter vs Sampdoria

Carabao Cup

01.45 WIB – Bristol City vs Crystal Palace

01.45 WIB – Swansea vs Manchester United

01.45 WIB – Arsenal vs Norwich

01.45 WIB – Leicester vs Leeds

01.45 WIB – Bournemouth vs Middlesbrough

02.00 WIB – Manchester City vs Wolverhampton Wanderers