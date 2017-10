Prediksi Menelisik Kandidat Juara Liga 1, Bhayangkara, Bali United dan PSM Bersaing Ketat.. Nasib MU di Tangan Persib Editor

FAJAR SPORT, JAKARTA – Kompetisi Liga 1 Indonesia sudah masuk pekan ke-30 yang akan dihelat pada Minggu ini. Kompetisi kasta tertinggi sepakbola Indonesia ini hanya menyisakan lima pertandingan saja.

Bhayangkara FC masih memuncaki klasemen sementara yang disusul oleh Bali United dan PSM Makassar. Tiga klub ini bakal melakoni laga bigmatch pekan ini, seperti Bhayangkara FC kotra PSM dan Bali United menjamu PS TNI, Persipura Jayapura menghadapi Persija Jakarta dan Madura United (MU) kontra Persib Bandung.

Laga ini dipastikan menjadi tolak ukur bagi tim-tim ini untuk meraih gelar juara musim ini. Yang bakal menjadi perhatian pada laga ini, Bhyangkara menghadpi PSM Makassar di Stadion Patriot, Bekasi, Kamis (18/10) besok.

Bhayangkara FC yang memuncaki klasemen sementara baru saja menelan kekalahan di markas Barito Putera, sementara semangat PSM bangkit kembali dalam berburu gelar usai menaklukkan Persib Bandung.

Bhayangkara FC memang masih kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan 59 poin, unggul empat poin dari Bali United dan PSM Makassar. Namun jika kalah dari PSM, posisinya dalam ancaman serius dua tim di bawahnya karena Bali United juga diprediksi bisa meraih poin penuh di kandang saat menjamu PS TNI.

Sebaliknya, kemenangan atas Tim Juku Eja akan membuat Bhayangkara FC mengeleminasi salah satu rival beratnya. Praktis tersisa Bali United yang bisa menggagalkan mereka jadi kampiun musim ini.

Sementara Bali United harus mengerahkan segala kemampuan untuk mendulang 3 poin dari PS TNI. Kemenangan akan membuat asa jadi juara bagi anak asuh Widodo C Putro tetap terjaga.

Sama halnya dengan Persipura yang akan menjamu Persija, Rabu (18/10/2017) besok. Jika gagal memenangi laga ini, Tim Mutiara Hitam harus siap-siap melupakan mimpi meraih mahkota Liga 1 2017.

Persib Bandung, meski tidak masuk dalam kandidat juara musim ini, tapi bisa jadi penentu nasib Madura United. Jika Maung Bandung menang, dipastikan membuat Peter Odemwingie dkk dicoret dari persaingan juara.

Menarik ditunggu bagaimana peta persaingan menuju tangga juara Liga 1 2017 setelah pekan ke-30 ini. (Fajar/pojok)

Jadwal lengkap pekan 30 Liga 1:

18/10/2017 15.00 WIB Persipura Jayapura vs Persija Jakarta

18/10/2017 18.30 WIB Gresik United vs Perseru Serui

19/10/2017 15.00 WIB Semen Padang vs Mitra Kukar

19/10/2017 18.30 WIB Bhayangkara FC vs PSM Makassar

19/10/2017 18.30 WIB Persib Bandung vs Madura United

19/10/2017 18.30 WIB Pusamania Borneo vs Persela Lamongan

20/10/2017 15.00 WIB Sriwijaya FC vs Arema FC

20/10/2017 18.30 WIB Bali United vs PS TNI

20/10/2017 18.30 WIB Persiba vs Barito Putera