Davizioso Juara, Rossi dan Lima Rider Lainnya Korban MotoGP Jepang

FAJAR SPORT, MOTEGI – Rider Ducati Andrea Dovizioso membuktikan diri pantas menjadi kandidat juara MotoGP musim ini. Pembalap Italia berusia 31 tahun itu menang di balapan basah MotoGP Jepang di Twin Ring Motegi, Minggu (15/10) siang WIB.

Sementara enam pembalap termasuk Valentino Rossi menjadi korban, gagal finis. Dovizioso menjadi juara setelah terlibat pertempuran menegangkan dengan Marc Marquez, hampir sama seperti di MotoGP Austria.

Setelah saling bergantian menyalip, Dovizioso bertahan dari serangan Marquez di tikungan terakhir lap terakhir. Kini, kedua pembalap hanya berselisih sebelas angka jelang balapan di Australia pekan depan. Marquez 244. Dovizioso 233.

Di sisi lain, dari 24 pembalap yang mengikuti seri ke-15 tadi, hanya 18 rider yang bertahan berkendara di atas air di trek Motegi. Enam pembalap lainnya termasuk Rossi dan Dani Pedrosa did not finish (DNF). (Fajar/jpnn)

Hasil MotoGP Jepang 2017 (24 lap)

1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 47m 14.236s

2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 47m 14.485s

3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 47m 24.793s

4. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 47m 33.081s

5. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 47m 37.218s

6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 47m 38.700s

7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 47m 42.246s

8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 47m 43.711s

9. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 47m 50.811s

10. Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 48m 2.742s

11. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 48m 10.593s

12. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Factory (YZR-M1) 48m 14.417s

13. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 48m 15.216s

14. Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 48m 17.354s

15. Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 48m 17.750s

16. Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 48m 18.398s

17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 48m 20.507s

18. Hiroshi Aoyama JPN EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 48m 27.486s

DNF

Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) DNF 3 laps to go

Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) DNF 4 laps to go

Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) DNF 5 laps to go

Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) DNF 10 laps to go

Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) DNF 19 laps to go

Kohta Nozane JPN Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) DNF 21 laps to go