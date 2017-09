Hasil Hat-Trick Alvaro Morata Buat Stoke City ‘Babak Belur’ di Markas Sendiri Editor

FAJAR SPORT, INGGRIS – Petahana Premier League Chelsea mulai mendapat permainan terbaik mereka, setelah kalah di laga pembuka dari Burnley 2-3.

Pasukan Antonio Conte ini mulai memetik kemenangan disetiap pertandingan. terakhir, Alvaro Morata cs membuat publik tuan rumah melongo dengan empat gol tanpa balas.

Pesta gol Chelsea tercipta di menit ke-2 lewat Alvaro Morata. Pemain Timnas Spanyol ini memang didatangkan untuk gantikan posisi Diego Costa yang sudah dijual ke Atletico Madrid.

Gol Morata tercipta lewat kerja sama dengan Cesar Azpilicueta. Unggul cepat membuat Chelsea tampil percaya diri. The Blues berhasil melepaskan empata tendangan on target, sementara Stoke City hanya membuat dua tendangan on target.

Chelsea membutuhkan waktu lama untuk bisa menggandakan keunggulan mereka. Masuk menit ke-30, Pedro Rodriguez sukses menambah keunggulan Chelsea menjadi 2-0.

Skor 2-0 ini bertahan hingga wasit meniup peluit panjang babak pertama. Masuk babak kedua, Stoke City tak tinggal diam. Beberapa kali mereka membuat ancaman, namun tidak berbuah gol. Chelsea yang tampil dominan itu kembali menambah pundi-pundi gol mereka lewat Morata pada menit ke-78.

Gol ketiga Chelsea dan gol kedua Moprata di pertandingan itu lahir berkat kerja samanya dengan Tiemoue Bakayoko, The Blues memimpin 3-0.

Eks pemain Real Madrid ini memang tampil baik pada laga itu. Dia kembali menjebol gawang Stoke City empat menit kemudian dan membuat Chelsea menang 4-0.

Gol ketiga Morata ini menjadi gol penutup di laga itu. Kemenangan ini membuat The Blues berada di posisi tiga klasemen sementara di bawah Manchester City dan manchester United. (Aiy/Fajar)