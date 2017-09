Hasil Feyenoord ‘Babak Belur’ dari Manchester City di Markas Sendiri Editor

FAJAR SPORT, BELANDA – Feyenoord dipaksa menyerah tanpa ampun oleh Manchester City di laga perdana kedua tim di Liga Champions 2017/2018, Jumat (14/9) di De Kuip.

Sergio Aguero cs berhasil menang telak atas tuan rumah Feyenoord dengan skor 4-0. Kemenangan di markas lawan membuat Manchester City diuntungkan pada laga berikutnya.

Pesta gol City lahir dimenit ke-2 lewat John Stones, Sergio Aguero menit ke-10, Gabriel Jesus menit ke-25 dan gol penutup The Cityzen kembali dicetak oleh John Stones menit ke-63. Pada laga ini, pasukan Pep Guardiola berhasil membuat sembilan tendangan on target, sementara tuan rumah hanya membuat satu tendangan on target.

Sementara itu, City juga mampu menguasai penguasaan bola hingga 65 persen dan Feyenoord hanya 35 persen. Gol Stones lahir di menit awal babak pertama usai memanfaatkan assist dari David Silva. Gol pertama City hanya bertahan delapan menit setelah digandakan oleh Sergio Aguero menit ke-10 lewat assist cantik Kyle Walker.

Unggul dua gol membuat David Silva dkk makin percaya diri membangun serangan. Terbukti, masuk pertengahan babak pertama, Gabriel Jesus berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25 setelah menyelesaikan assist dari Benjamin Mendy, City unggul 3-0.

Keunggulan City ini bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, City terus bermain menyerang. Feyenoord yang tertinggal tiga gol pun tak tinggal diam. Mereka sesekali melakukan serangan ke jantung pertahanan City, sayang tak mampu jebol gawang klub Inggris ini.

Petaka kembali menghampiri Feyenoord di menit ke-63 setelah John Stones kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya. Stones tampil luar biasa pada laga ini. Padahal, Stones adalah pemain yang berposisi di lini bertahan. Namun, pemain Inggris ini sering mencetak gol buat klubnya.

Kemenangan 4-0 ini membuat City berada di puncak klasemen sementara grup dengan mengoleksi tiga poin. (Aiy/Fajar)